Mostre, a Jesolo “EGITTO. Dei, faraoni, uomini”: alla scoperta dell’antica civiltà egiziana

Nonostante il freddo che ha invaso le nostre città, non mancano le occasioni per perdersi nell’arte e nella cultura: il giorno di Santo Stefano, il 26 dicembre, aprirà infatti al pubblico al mostra “Egitto. Dei, faraoni, uomini” presso lo Spazio Aquileia a Jesolo.

Sarà visitabile sino al 15 settembre 2018 la mostra “Egitto. Dei, faraoni, uomini” curata da Emanuele Ciampini e Alessandro Roccati, prodotta da Cultour Active e Venice Exhibition e promossa dalla Città di Jesolo con Culture Active e Venice Exhibition. L’esposizione si propone come uno spettacolo e rigore scientifico sono i due punti di forza di questa grande mostra che non teme di fare del racconto e dell’emozione la sua cifra. Visitando la mostra “Egitto. Dei, faraoni, uomini”, il pubblico sarà condotto per mano alla scoperta di una grande civiltà, immergendosi nel mito che l’ha da sempre circondata, in un viaggio in undici tappe che risulterà intensamente rivelatore di una grande pagina della storia universale.

Quella proposta sarà quindi una storia che geograficamente si concentra nelle terre bagnate dal Nilo ma che, grazie anche a ciò che è emerso dalle più recenti campagne di scavo, si situa molto più “dentro” il Mediterraneo di quanto si usasse pensare. Tra le altre attrazioni imperdibili, il pubblico avrà anche l’emozione di esplorare di persona due delle più emblematiche camere sepolcrali egizie ovvero la tomba dell’artigiano Pashed e la leggendaria tomba di Tutankhamon, “il faraone fanciullo” dodicesimo re della XVIII dinastia egizia, scoperta da Howard Carter nel 1922, entrambe perfettamente ricostruite in scala 1:1. Per maggiori info, www.mostraegitto.com.

In copertina: Ricostruzione della Tomba di Tutankamon – Courtesy of Studio Esseci