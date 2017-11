Mostra Van Gogh Napoli 2017: la Basilica di San Giovanni Maggiore ospita “The Immersive Experience”

E’ stata presentata a Napoli – nella location di Palazzo San Giacomo – la mostra “Van Gogh. The Immersive Experience”, una grande esposizione multimediale che sfrutta la realtà aumentata e le nuove tecnologie per rendere fruibili alcune delle più celebri opere di Van Gogh. Nella stessa occasione, Nino Daniele – Assesore alla Cultura e al Turismo di Napoli – ha ricordato la ricca offerta culturale della città, fatta di mostre e di bellezze artistiche imperdibili.

“Con questa iniziativa si valorizza un nostro splendido bene divenuto fabbrica arte e cultura grazie alla collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri. Saranno utilizzate tecniche multimediali per fruire dell’arte. Ringrazio chi sceglie Napoli e investe qui, è un grande messaggio di fiducia. Nessuna altra città in questo Natale avrà una offerta culturale così ricca” – ha affermato Daniele a presentazione della mostra “Van Gogh. The Immersive Experience” allestita dal 18 novembre sino al 25 febbraio 2018 negli spazi della Basilica di San Giovanni Maggiore.

“Dopo 900 eventi questo e’ il più importate per far conoscere a tutti questo luogo meraviglioso. Gli organizzatori si sono innamorati della basilica e già stiamo pensando ad altri eventi. C’è grande disponibilità da parte loro e saranno praticati sconti per parrocchiani e per persone non abbienti. Con questa mostra vorremo attrarre più turismo verso il decumano del mare, attorno ai vicoletti in zona san Cosma e Damiano, per vincere il degrado dell’area” – ha detto invece Luigi Vinci, Presidente della Fondazione Basilica di San Giovanni Maggiore.

In copertina, Photo Credit: Screenshot dal video