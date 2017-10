Mostra Totò Roma 2017: al Museo di Roma in Trastevere un grande omaggio ad Antonio de Curtis

Dopo il successo di pubblico ottenuto a Napoli, la mostra “Totò Genio” si sposta in Capitale, al Museo di Roma in Trastevere. Realizzata a cinquant’anni dalla sua scomparsa, l’esposizione ripercorre la grandezza di Antonio de Curtis, in arte Totò, uno dei maggiori interpreti italiani del Novecento.

“Siamo felici di ospitare al Museo di Roma in Trastevere la mostra a lui dedicata. “Totò Genio” è il racconto ricco e minuzioso dell’immensa produzione artistica di Antonio de Curtis, che possiamo scoprire attraverso oggetti, filmati, disegni, fotografie, documenti e costumi. Oltre mille testimonianze che raccontano il suo lavoro in teatro e al cinema. Che raccontano la sua incredibile vita.” – ha commentato Virginia Raggi a presentazione della mostra “Totò Genio”.

Da oggi sino al 18 febbraio 2018, la mostra “Totò Genio” – allestita al Museo di Roma in Trastevere – accompagnerà il pubblico in un viaggio indietro nel tempo attraverso documenti personali, cimeli, lettere, disegni, costumi, fotografie, installazioni e testimonianze che apriranno un varco nell’immenso universo di Totò. L’esposizione darà quindi modo di ammirare i disegni creati per lui da Pier Paolo Pasolini, Federico Fellini o Ettore Scola ma anche quelli realizzata da fumettisti celebri come Crepax, Pratt, Manara, Onorato e Pazienza. Maggiori info su www.museodiromaintrastevere.it o www.museiincomune.it.

In copertina: Immagine tratta dal film Sette ore di guai, 1951 – ©Immagini Archivio Centrale dello Stato – Civirani