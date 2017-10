Mostra Mirò Torino 2017: a Palazzo Chiablese “Sogno e colore”

Continuano le aperture delle grandi esposizioni dell’inverno italiano. In particolare, ha aperto oggi a Torino – a Palazzo Chiablese – la mostra “Mirò! Sogno e colore”, dedicata ad uno dei massimi interpreti dell’arte del Novecento.

Si è aperta oggi a Torino la mostra “Mirò! Sogno e colore”, una grande esposizione che – sino al 14 gennaio 2018 – darà al pubblico la possibilità di ammirare 130 opere, quasi tutti olii di grande formato, esposte nelle sale espositive di Palazzo Chiablese grazie al generosissimo prestito della Fundació Pilar i Joan Miró a Maiorca, che conserva la maggior parte delle opere dell’artista catalano create nei 30 anni della sua vita sull’isola. Tra i capolavori in mostra, Femme au clair de lune (1966), Oiseaux (1973) o Femme dans la rue (1973).

“I Musei Reali ospitano Miró, dopo Tamara de Lempicka, Matisse e Toulouse-Lautrec. Un nuovo appuntamento con l’arte moderna e con uno degli artisti che ne hanno maggiormente segnato la storia. L’esposizione approfondisce il momento più felice della ricerca dell’artista, tra il 1956 e il 1983, anno della morte, ed evidenzia opportunamente le radici storiche e visive che l’hanno alimentata. Il progetto, realizzato in collaborazione con la Fundació Pilar i Joan Miró di Maiorca e Arthemisia Group, ha trovato il sostegno della Regione Piemonte e della Città di Torino, offrendosi come momento per rinnovare un confronto attivo tra i Musei Reali e le amministrazioni del territorio” – ha spiegato Enrica Pagella, direttrice dei Musei Reali di Torino.