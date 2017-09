Mostra Mirò Milano 2017: alla Galleria Deodato Arte incisioni e litografie del maestro surrealista

Al via a Milano la nuova stagione di mostre. Tra quelle in apertura segnaliamo quindi “Joan Miró. Capolavori grafici”. Allestita alla Galleria Deodato Arte, l’esposizione permetterà al pubblico di ammirare un’importante selezione di incisioni e litografie di Joan Mirò, appartenenti al ricco patrimonio di creazioni grafiche, cui il maestro catalano si rivolge costantemente durante tutto il suo percorso artistico.

Sarà visitabile dal 27 settembre sino al 4 novembre 2017 la mostra “Joan Miró. Capolavori grafici” allestita alla Galleria Deodato Arte di Milano. Il percorso espositivo consta di alcune opere degli anni ’30 affiancate da una corposa selezione di lavori realizzati soprattutto nel periodo compreso fra gli anni ’50 e ’80; in questo lasso di tempo Miró si dedicò infatti più assiduamente all’arte incisoria. Dalla fine degli anni Cinquanta, il maestro surrealista si stabilì in maniera definitiva a Palma de Maiorca, dove allestì anche un laboratorio di incisione e litografia. Spesso destinate a volumi e riviste pubblicate in tiratura limitata, le rappresentazioni grafiche di Mirò rappresentano a tutto tondo la sua espressione artistica.

Tra le opere esposte nella mostra meneghina “Joan Miró. Capolavori grafici” ricordiamo quindi Daphnis et Chloé e Fraternity ma anche le litografie della serie Haï-Ku tra le quali Herbes d’été, La bouge du sanglier e Au portrait couvert de neige. Il pubblico avrà altresì la possibilità di ammirare inoltre i lavori incisori accompagnati da poesie di Jacques Prévert, tratti dal libro in tiratura limitata Adonides (1975) e le cui pagine originali esposte mettono in evidenza sulla stessa lastra l’incisione di versi e il disegno a simboleggiare la totale unione delle due arti e dei due artisti. Per maggiori info, www.deodato.com.

In copertina: Joan Miró

Senza Titolo 2, 1974

litografia a colori, cm 27,8×56,5 – Courtesy of IBC Irma Bianchi Communication