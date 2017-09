Mostra “Longobardi” Pavia 2017: un grande evento internazionale alle Scuderie del Castello

Ha preso il via l’1 settembre a Pavia – alle Scuderie del Castello – la mostra “Longobardi. Un popolo che cambia la storia”, la più importante esposizione mai realizzata al mondo su questa popolazione. La mostra pavese, infatti, fa parte di un grande progetto che coinvolgerà anche il MANN di Napoli (dal 15 dicembre 2017) e l’Ermitage di San Pietroburgo (da aprile 2018).

La collaborazione internazionale a tre – Musei Civici di Pavia, Museo Archeologico Nazionale di Napoli e Museo Statale Ermitage – è infatti alla base della realizzazione della mostra “Longobardi. Un popolo che cambia la storia” che, per gli studi scientifici svolti, l’analisi del contesto storico italiano e più ampiamente mediterraneo ed europeo, per gli eccezionali materiali esposti, quasi totalmente inediti, e per le modalità espositive, si preannuncia essere una vera e propria esposizione “epocale”. “Raccontare l’Italia longobarda nel 2017 impone inevitabilmente un confronto con la contemporaneità, spinge a indagare le vicende di un popolo che ha cambiato la storia, ponendosi in una dimensione più ampia nella riflessione sui grandi cambiamenti che stanno modificando l’Europa di oggi e il suo rapporto con l’area mediterranea” – ha affermato Ugo Soragni, Direttore generale – Direzione Generale

Musei – MiBACT.

Dopo 15 anni di studi, indagini archeologiche, epigrafiche e storico-politiche su siti e necropoli altomedievali, la mostra “Longobardi. Un popolo che cambia la storia” si presenta come un vero evento già nei numeri. Alle Scuderie del Castello di pavia, infatti, il pubblico avrà modo di ammirare oltre 300 opere provenienti da oltre 80 tra musei ed enti prestatori. Ma non solo: saranno infatti 32 i siti e i centri longobardi rappresentati in mostra, 58 i corredi funerari esposti integralmente, 17 i video originali e le installazioni multimediali (touchscreen, oleogrammi, ricostruzioni 3D, ecc.), 3 le cripte longobarde pavesi, appartenenti a soggetti diversi e aperte per la prima volta al pubblico in un apposito itinerario. La mostra – di cui sarà possibile trovare info aggiuntive sul sito www.mostralongobardi.it – sarà visitabile sino al 7 dicembre 2018.