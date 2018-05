Mostra del Fotoromanzo a Spazio Gerra: una storia tutta italiana

Mostra del Fotoromanzo a Spazio Gerra di Reggio Emilia: dal 20 aprile al 19 luglio 2018 sarà allestita una esposizione dedicata alla storia del Fotoromanzo. La mostra, curata da ICS (Innovazione Cultura Società) ripercorre oltre tre decenni di questo fenomeno culturale di massa, che ha fuso insieme i generi del cinema, del fumetto, della fotografia e del romanzo di appendice. Allestita in occasione della XIII edizione di Fotografia Europea, il percorso della si compone di una parte storico-documentaria e di una produzione creata ad hoc.

La prima comprende fotografie, cineromanzi e materiali provenienti da diversi archivi pubblici e privati, come l’Archivio Cesare Zavattini della Biblioteca Panizzi di Reggio Emilia, la Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori, l’Archivio Fotografico Storico della Soprintendenza per i beni culturali di Trento, l’Istituto Luce, al fine di rappresentare l’evoluzione del genere negli anni, sia dal punto di vista del linguaggio che dei cambiamenti sociali. La parte relativa alla produzione, trae ispirazione da un soggetto per fotoromanzo scritto nel 1961 da Cesare Zavattini, sotto lo pseudonimo di Cesare Altieri, che venne preso come spunto per il fotoromanzo La colpa (1962-63), a puntate su Bolero Film. La nuova produzione per Fotografia Europea lo rivisita tramite un sequel a puntate intitolato Nessuna colpa, ambientato al giorno d’oggi, nell’era di internet e dei social media, specialmente Instagram. Milioni di utenti sui social quotidianamente infatti si dedicano alla ‘narrazione’ per immagini, raccontando la realtà, ritagli del proprio vivere quotidiano, nel tentativo di raccontare storie e micro-storie di ogni genere, calati nella quotidianità del lavoro e della famiglia, nelle vicende sentimentali e nelle giornate di vacanze. Il progetto social vedrà diffondersi la storia quotidianamente per un intero mese e il pubblico potrà così interagire con la narrazione e contribuire a determinarne il finale.