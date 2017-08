Mostra del cinema Venezia 2017: le 5 coppie più attese sul red carpet

Presenza certa al Lido è quella di Penelope Cruz e del marito Javier Bardem, protagonisti di Pablo Escobar di Fernando Leon de Aranoa (Fuori Concorso). Lui sarà anche nel film Mother! di Darren Aronofsky (film in Concorso). Al lido di Venezia, per la 74/a edizione della mostra cinematografica, presenti anche George Clooney, presente in Concorso con Suburbicon da lui diretto, affiancato dall’affascinante moglie Amal Alamuddin che probabilmente cercherà di tenere lontani dai riflettori i loro due gemellini.

Altra coppia molto attesa alla Mostra del cinema di Venezia 2017? Quella formata da Vincent Cassel, voce narrante del docu-film Ulugh Beg. The Man Who Unlocked The Universe di Bakhodir Yuldashev (Venice Market), affiancato al Lido con la giovane fidanzata Tina Kunakey. Non mancherà l’Italia: per esempio in tanti si chiedono se Claudia Gerini, ex compagna di Federico Zampaglione e presente nel cast di Ammore e Malavita (in Concorso), arriverà al Lido accompagnata dal suo nuovo fidanzato Andrea Preti. Potrebbe essere una delle loro prime uscite ufficiali.

Infine, ultima coppia molto attesa – ma non solo loro – al Lido di Venezia è quella nata proprio negli ultimi mesi e diventata ufficiale solo qualche settimana fa. Di chi parliamo? Da una parte Francesca Barra, dall’altra Claudio Santamaria, protagonista di Brutti e cattivi di Cosimo Gomez (Orizzonti) e regista del cortometraggio The Millionairs (Giornate degli Autori).