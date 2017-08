Mostra del Cinema di Venezia 74: i make-up che illuminano il red carpet (FOTO)

Jasmine Trinca, in occasione del red carpet d’apertura della Mostra del Cinema di Venezia 74, indossava sugli occhi un leggero tuxedo illuminato da una luce madreperlata al centro della palpebra. Guance e labbra valorizzate da tonalità rosa corallo. L’attrice, facente parte della giuria che assegnerà il Leone d’oro giorno 9 settembre 2017, ha cambiato make-up per il photocall: Jasmine Trinca ha indossato un look YSL rebel nude realizzato per sottolineare la dolcezza del suo viso con un tocco rock per intensificare lo sguardo.

Protagonista sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia 74 anche Annette Benning: per lei è stato realizzato un make-up per valorizzare la luminosità dell’incarnato. Un rosso intenso e vivace ha vestito le labbra per un risultato mat, perfetto sotto le luci dei riflettori. Per Carolina Sansoni, invece, un trucco atto a valorizzare la bellezza mediterranea di Carolina, è stato creato un look rock chic con sguardo e labbra intense.