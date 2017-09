Mostra del cinema di Venezia 2017, Susan Sarandon e ospiti internazionali a Il Salotto del Cinema “Un-Tag” (FOTO)

Ieri sera il ‘Salotto del Cinema’ organizzato da Un-Tag di Simona Veronesi e Valentina Riva, al San Clemente Palace Kempinski, il 5 stelle più esclusivo ed ambito di tutta la kermesse della laguna sull’isola privata di San Clemente, location suggestiva e raffinata, ha ospitato la cena per celebrare il film ‘Human Flow’ di Ai Weiwei che concorre per l’assegnazione del Leone D’Oro alla 74° edizione della Mostra del Cinema di Venezia e l’after dinner de ‘Il Contagio’.

Il noto artista contemporaneo cinese Ai Weiwei, per la prima volta dall’inizio del suo percorso artistico ha deciso di mettersi dietro la macchina da presa e raccontare con la sua opera cinematografica il dramma dei migranti provenienti da tutto il mondo. Il regista ha scelto di portare sul grande schermo le realtà di ventitré paesi, dall’Iraq al Sudafrica, passando per le coste della Sicilia arrivando a Berlino.

Per celebrare l’evento è stata organizzata una cena iniziata alle ore 22 di cui è stato partner Rai Cinema, che da sempre rappresenta un punto di riferimento per il cinema italiano, e che ha contribuito a realizzare ben ventidue pellicole presentate nelle varie sezioni della Mostra. Tantissimi ospiti internazionali hanno preso parte all’evento: l’Amministratore Delegato Rai Cinema Paolo Del Brocco, l’ icona del cinema Susan Sarandon accompagnata dai figli e rimasta estasiata e divertita dell’esclusivo party firmato Un-Tag ed Emir Uyar presidente della Permak. Partner della serata anche Moët & Chandon, produttore di uno tra gli champagne più famosi ed antichi al mondo e Shiseido, il brand giapponese leader nel settore della cosmesi che da più di un secolo si occupa della creazione di nuovi prodotti beauty e all’avanguardia che si prendano cura ed esaltino la bellezza naturale e speciale di ogni donna.

Per quanto concerne, invece, l’after dinner party per ‘Il Contagio’, realizzato dagli italiani Matteo Botrugno e Daniele Coluccini, presentato nell’ambito della rassegna parallela delle ‘Giornate degli autori’, a cui hanno partecipato l’attrice italiana Giulia Bevilacqua e l’attore Vinicio Marchioni celebre per il suo ruolo all’interno della fortunata serie “Romanzo Criminale” accompagnato dalla moglie Milena, che si è protratto fino a tarda notte.