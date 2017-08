Mostra del cinema di Venezia 2017 programma, date e film in concorso

Mostra del cinema di Venezia 2017: le date

Ormai ci siamo, la Mostra del Cinema di Venezia 2017 è alle porte. Ma quali sono le date da cerchiare in rosso? L’evento prenderà piede, alla Biennale di Venezia presso l’area Lido, dal 30 agosto al 9 settembre 2017. Si tratta della 74/a edizione: chi vincerà il Leone d’Oro?

Mostra del cinema di Venezia 2017: chi apre le danze

Mostra del Cinema di Venezia 2017, ecco il film di apertura. A chi toccherà l’importante compito di inaugurare il Festival del Cinema di Venezia 2017? Il titolo è Downsizing di Alexander Payne con Matt Damon, Kristen Wiig e Christoph Waltz. La pellicola racconta di una coppia che decide di sottoporsi a un esperimento che li ridurrà ad un’altezza di soli pochi centimetri, ma all’ultimo momento la donna decide di tirarsi indietro, lasciando da solo il marito in questa avventura.

Mostra del cinema di Venezia 2017: film in concorso

Ecco tutti i film in concorso per la prossima Mostra del Cinema di Venezia 2017 che si terrà al Lido di Venezia dal 30 agosto al 9 settembre 2017:

Human Flow – Ai Weiwei

Mother! – Darren Aronofsky

Suburbicon – George Clooney

The shape of water – Guillermo Del Toro

L’insulte – Ziad Doueiri

La villa – Robert Guédiguian

Lean on Pete – Andrew Haigh

Mektoub, My Love: Canto Uno – Abdellatif Kechiche

The Third Murder – Koreeda Hirokazu

Jusqu’à la garde – Xavier Legrand

Ammore e Malavita – Manetti Bros

Foxtrot – Samuel Maoz

Three billboards outside Ebbing, Missouri – Martin McDonagh

Hannah – Andrea Palladoro

Downsizing – Alexander Payne

Angels Wear White – Vivian Qu

Una famiglia – Sebastiano Riso

First Reformed – Paul Schrader

Sweet Country – Warwick Thornton

The Leisure Seeker – Paolo Virzì

Ex Libris – The New York Public Library – Frederick Wiseman

Mostra del Cinema di Venezia 2017: i film italiani

Tra i film che parteciperanno alla 74esima edizione del Festival del Cinema di Venezia ci sono anche “The Leisure Seeker” di Paolo Virzì. Il film, tratto dall’omonimo romanzo di Michael Zadoorian, pubblicato in Italia da Marcos y Marcos, vedrà nei panni dei protagonisti Helen Mirren e Donald Sutherland. In “Ammore e Malavita” i Manetti Bros hanno creato un vero e proprio musical dedicato a Napoli, con protagonista un boss mafioso che cerca di nascondersi grazie all’aiuto di sua moglie. Nel cast Serena Rossi, Claudia Gerini, Giampaolo Morelli, Carlo Buccirosso. Andrea Pallaoro porterà a Venezia il film drammatico “Hannah” con Charlotte Rampling, mentre Sebastiano Riso presenterà in concorso “Una famiglia”, con Micaela Ramazzotti e Patrick Bruel.

Mostra del Cinema di Venezia 2017: l’Italia fuori concorso

Durante la Mostra del Cinema di Venezia 2017 ci sarà spazio anche per il documentario-evento “Barbiana ’65. La lezione di Don Lorenzo Milani”, un film basato sulla figura carismatica del sacerdote e dei suoi ragazzi. Il lungometraggio è nato dal recupero del materiale girato da Angelo D’Alessandro nel dicembre 1965 nella scuola di Barbiana, ritrovato dal figlio Alessandro dopo la morte del padre. D’Alessandro, che cura la regia, ha usato il materiale esclusivo del padre che era stato l’unico a ricevere da Lorenzo Milani il permesso di riprendere lui e la sua scuola. È l’unico documento esistente con don Milani in scena. A narrare è lo stesso don Lorenzo. Tra gli eventi speciali ci sarà anche la presentazione del corto “Casa D’altri” di Gianni Amelio, un cortometraggio realizzato ad Amatrice che documenta la tragedia del terremoto che ha devastato l’Italia centrale lo scorso 24 agosto. Il film verrà presentato iin Sala Giardino il 31 agosto 2017.