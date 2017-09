Mostra del cinema di Venezia 2017 outfit: le star che incantano sul red carpet (FOTO)

Mostra del cinema di Venezia 2017 outfit. In occasione del Franca Sozzani Award, premio istituito in ricordo della storica direttrice di Vogue Italia, l’attrice Matilde Gioli, giovane attrice e promessa del cinema Italiano, ha indossato un abito vintage in jersey blu notte dalle linee asimmetriche di Gianni Versace Couture disponibile su Vestiaire Collective. In occasione della cerimonia di premiazione del ’FRANCA SOZZANI AWARD’, Jasmine Trinca – attrice e unica giurata italiana della Mostra del Cinema – ha sfilato sul red carpet indossando orecchini in oro giallo della collezione Tiffany City HardWear di Tiffany & Co.

In occasione, ancora, del Franca Sozzani Award, Alessandro Borghi ha indossato un tuxedo Monaco blu con giacca a due bottoni e revers a lancia in raso nero, camicia bianca, cravatta in seta nera e scarpe allacciate in pelle nera. Valeria Bilello ha indossato un abito lungo in seta color geranio, con profili in velluto nero e dettagli in cristalli. Anita Caprioli, invece, ha indossato un abito rosso in stretch cady della collezione Autunno 2017 di Stella McCartney in occasione del Franca Sozzani Award durante la 74° Edizione del Festival di Venezia

E ancora, al Lido di Venezia, Julianne Moore indossa l’occhiale MM PRISM IV mentre Francesca Cavallin indossa l’occhiale MM LINA I occhiale della sfilata SS17.

Sempre alla Mostra del cinema di Venezia 2017, in occasione della prima del film Our Souls at Night presentato al Lido, l’attore protagonista Robert Redford che ha ricevuto il Leone d’Oro alla carriera, ha scelto di indossare un smoking della collezione Giorgio Armani. In occasione della 74ma Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, Claudia Gerini indosserà in anteprima esclusiva mondiale alcuni dei gioielli della nuova collezione 2017/2018 del brand italiano di alta gioielleria Giorgio Visconti. L’attrice ha scelto i gioielli del marchio in occasione dei look della conferenza stampa e photocall di presentazione della prima serie tv italiana Netflix “Suburra” e del Red Carpet – Cinema nel Giardino di sabato 2 settembre.