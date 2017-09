Mostra del cinema di Venezia 2017, il look “rock chic” di Emma Marrone (FOTO)

Alla Mostra del Cinema di Venezia 2017, conosciuta anche con il nome di Venezia 74, non sfilano solo le star hollywoodiane o del cinema italiano. Il red carpet del Lido, infatti, è l’occasione per tantissimi brand di sponsorizzare e mettere in mostra i propri lavori. Come ad esempio quello di L’Oreal Paris che, con un certosino lavoro di make-up, ha messo in luce il viso di Emma Marrone.

La cantante salentina, infatti, ha conquistato il red carpet di Venezia con un look rock chic. Smokey eyes destrutturato con sfumature strong. Nero, marrone e burgundy si mixano per donare allo sguardo profondità e tridimensionalità. Mascara oltre i limiti sia per le ciglia superiori che quelle inferiori. Per le labbra un colore puro dall’effetto nude.

Per realizzare questo look cosa serve?