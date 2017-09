La 74esima Mostra del Cinema di Venezia continua, tra film in concorsi e grandi nomi dello show-biz nazionale ed internazionale che hanno sfilato anche ieri sul red carpet allestito al Lido. Quest’oggi, quindi, vi mostriamo i migliori look sfoggiati ieri dalle star, sia in occasione della presentazione delle pellicole sia durante gli eventi collaterali a Venezia 74.

In copertina: Photo by Stefania D’Alessandro/WireImage – Courtesy of Giorgio Armani Press Office