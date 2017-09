Mostra del Cinema di Venezia 2017: i look della penultima giornata al Lido

Si chiuderà oggi con l’assegnazione del Leone d’Oro la 74esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia. Nonostante la premiazione ufficiale avverrà questa sera, infatti, è già arrivato il momento delle prime previsioni: stando alle indiscrezioni, quindi, i super favoriti sarebbero Three Billboards di Martin McDonagh e The Shape of Water di Guillermo del Toro ma, ovviamente, è possibile che Venezia 74 ci riserverà grandi sorprese.

In attesa di conoscere il vincitore della Mostra del Cinema di Venezia, comunque, abbiamo raccolto le immagini delle star e delle celebrities che hanno sfilato sul red carpet nel corso della penultima giornata di festival.

In copertina: Ann Hsu Wei RIng – Credit: Getty Images