Mostra del cinema di Venezia 2017, Hotel SINA Centurion Palace scelto dalle star di Hollywood: il programma completo

Il SINA Centurion Palace, Hotel cinque stelle lusso della SINA Hotels, si prepara a vivere la 74esima Mostra del Cinema di Venezia (30 agosto – 9 settembre) e si conferma anche per il 2017 uno dei luoghi più glamour della Laguna e una delle location preferite dalle star e dalle produzioni internazionali. L’esclusiva terrazza sul Canal Grande, alla quale i personaggi del jet set nazionale e internazionale approdano grazie al pontile privato, le architetture ottocentesche di Palazzo Genovese che racchiudono un design elegante e un lusso sofisticato, la cucina creativa e raffinata dell’Antinoo’s Lounge & Restaurant, la posizione strategica (è situato a Dorsoduro, a pochi minuti dal Red Carpet del Lido di Venezia) fanno del SINA Centurion Palace una delle mete più amate dai Vip e una delle location più ambite per eventi, party privati, premiazioni e cene di gala, durante tutta la durata del Film Festival.

A rendere il SINA Centurion uno dei poli d’attrazione più importanti e glam durante la Mostra del Cinema di Venezia ci sono poi la Cinema Gift Room, ospitata nella suite più grande dell’Hotel con vista mozzafiato sul Canal Grande, e la Red Carpet Room. Dal 30 agosto al 9 settembre il lussuoso salone della Presidential Suite dell’Hotel diventerà la location dove celebrities, attori e Vip potranno concedersi una pausa e ricevere gli omaggi da parte dei prestigiosi brand ospitati. Le star potranno rilassarsi con un drink e scegliere abiti, gioielli e accessori per serate di gala, red carpet ed eventi. A completare le coccole a cinque stelle lusso, ci sarà un servizio make-up e hair styling a loro dedicato. A Venezia, solo il SINA Centurion Palace offre questo esclusivo servizio, divenendo così uno dei luoghi più amati dalle star.

Il SINA Centurion Palace martedì 5 settembre ospiterà, con la presenza di Michael Caine e altri premiati a sorpresa, il “Premio Mimmo Rotella”, negli scorsi anni consegnato ad attori del calibro di James Franco e Al Pacino, tornato al Sina Centurion Palace per la cucina dell’Executive Chef Massimo Livan. Il SINA Centurion Palace ha poi fatto da esclusiva cornice a vernissage, mostre, eventi e private party, ospitando attori italiani e internazionali come Luca Zingaretti, Luisa Ranieri, Paola Cortellesi, Matt Dillon, Vareria Golino, Riccardo Scamarcio, Claudia Gerini, Filippo Timi, Raoul Bova, Carolina Crescentini, Cristina Capotondi, Luca Argentero, Matthew Avery Modine, Naomi Watts, Liev Schreiber, Daniel Jacob Radcliffe, l’attore britannico, noto per aver interpretato Harry Potter nell’omonima serie di film, Colin Firth e la moglie Livia Giuggioli e tantissimi altri.

Quest’anno la grande novità sarà la “Lounge Diners Club” per vivere il cinema nel nome dell’esclusività e del lusso. Il Club Lounge sarà ospitato dal 30 agosto al 9 settembre al Sina Centurion Palace sul Canal Grande e metterà a disposizione una lancia riva dedicata per spostarsi da Venezia al Lido, offrendo un servizio di ristorazione curato dall’Executive Chef Massimo Livan. L’Antinoo’s Lounge & Restaurant riserverà alcuni tavoli del ristorante al “Club Diners Italia”, con uno speciale menù dedicato. Il Sina Centurion Palace ospiterà anche una mostra dedicata alla storia delle carte di credito “Diners Club” che esporrà al pubblico la nuova linea carta vintage disegnata da John Casada (il designer che ha creato il marchio Apple). Inoltre, la stampa internazionale troverà al Sina Centurion Palace la migliore tecnologia offerta da med store con i prodotti Apple per essere sempre connessi con la Mostra del Cinema di Venezia.

Grande attesa anche per la cena dei premiati del Premio Kinéo, Associazione Culturale senza fini di lucro che focalizza la sua attività sulla promozione dell’arte e della cultura attraverso l’organizzazione di progetti in cui interagiscono soggetti privati con Associazioni e Istituzioni, che sarà ospitata il sabato 2 settembre all’Antinoo’s Lounge & Restaurant e durante la quale saranno presenti il premio Oscar Susan Sarandon e Claudia Cardinale, con organizzazione di Tiziana Rocca.

Venerdì 1 settembre il SINA Centurion Palace, ospiterà “Diva e Donna Party”, l’evento charity organizzato dal celebre settimanale della Cairo Editore che premia personaggi del mondo dello spettacolo, attori e campioni dello sport che si sono contraddistinti per l’impegno umanitario e la professionalità nel mondo della tv e del cinema. Tra i premiati delle scorse edizioni: Ornella Muti, Valeria Marini, Filippa Lagerbäck, Milly Carlucci, Nicoletta Romanoff, Fabio Troiano, Maria Grazia Cucinotta, Nancy Brilli e Massimiliano Rosolino.

Di seguito gli eventi ospitati al SINA Centurion Palace in occasione della 74esima Mostra del Cinema di Venezia:

– il 28 agosto i clienti del SINA Centurion Palace potranno vedere in esclusiva l’anteprima del film “Dunkirk” di Christopher Nolan, in proiezione all’Arsenale;

– 31 agosto evento per il film “Il Contagio” di Matteo Botrugno e Daniele Coluccini con Vinicio Marchioni e Vincenzo Salemme;

– 1 settembre serata charity “Diva e Donna Party” con la premiazione di attrici e campionesse olimpioniche e il dj set di Stash della famosa boy band The Kolors;

– 2 settembre cena Premio Kinéo che quest’anno festeggiano i 15 anni di istituzione del Premio. Saranno presenti il premio Oscar Susan Sarandon e Claudia Cardinale.

– 3 settembre pranzo con le istituzioni del Cinema per la regata storica sul Canal Grande;

– 4 settembre “Arab Fashion Awards” cocktail di premiazione organizzato dall’Arab Fashion Council;

– 4 settembre cena per Frederick Wiseman, regista di Ex – Libris;

– 5 settembre assegnazioni del “Premio Mimmo Rotella” con la presenza di Michael Caine;

– 7 settembre evento by Creations con performance live;

– 8 settembre cena del Soundtrack Stars Award, Premio Collaterale che alla Mostra del Cinema di Venezia valuta la migliore colonna sonora tra i film in selezione ufficiale, assegnando inoltre il premio della critica ad artisti di fama internazionale, come Ennio Morricone, Ryuichi Sakamoto, Alexandre Desplat, Nicola Piovani e Gabriele Muccino. È prevista la presenza della cantautrice Paola Turci.

– tutti i giorni per tutta la durata del Festival, Lounge Diners Club e pranzi cinema gourmet di Diners Club dalle 12.00 alle 15.00, solo su invito.

– tutti i giorni per tutta la durata del Festival, Cinema Gift Room e Red Carpet Room;