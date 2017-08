Mostra del Cinema di Venenzia 74, Alessandro Borghi e Jasmine Trinca da Fortunata al red carpet: Gucci e Tiffany protagonisti

In occasione della cerimonia di apertura della 74° edizione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, Jasmine Trinca – attrice e unica giurata italiana del concorso – ha indossato un pendente in oro rosa con diamanti e morganite e un anello in platino con diamanti e morganite di Tiffany & Co.

Alessandro Borghi, padrino della 74° Edizione del Festival di Venezia, ha indossato un completo Heritage DYI blu con giacca a un bottone e revers sciallato, camicia bianca, gemelli testa di leone con cristalli Swarovski blu e finiture oro anticato, papillon in seta blu e scarpe allacciate in vernice nera.

Alessandro Borghi e Jasmine Trinca sono stati visti recentemente sul grande schermo cinematografico. Lo scorso maggio, infatti, in occasione della kermesse Festival di Cannes, hanno presentato la pellicola “Fortunata” diretta dal regista Sergio Castellitto e con Stefano Accorsi nel cast.