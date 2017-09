Mostra Caravaggio Milano 2017: a Palazzo Reale 18 capolavori del Maestro

A Milano – così come in molte altre città italiane – si è aperta ufficialmente la stagione di grandi mostre. Tra queste segnaliamo l’apertura di “Dentro Caravaggio”, un’esposizione esclusiva che – oltre a mostrare importanti opere – darà al pubblico la possibilità di ammirare tutto lo studio nascosto dietro ogni singolo capolavoro.

Michelangelo Merisi, conosciuto come Caravaggio, venne alla luce il 29 settembre 1571. In poco meno di 15 anni, l’uomo diventò uno degli artisti più innovativi e amati di tutta la storia, nonostante la sua morte precoce avvenuta – dopo una vita di eccessi – nel 1610. Caravaggio diede infatti un enorme contributo nell’evoluzione della tecnica pittorica che, grazie a lui, iniziò a rappresentare ambientazioni più realistiche ma anche un uso del tutto diverso e personale della luce.

Queste sono però solo alcune delle caratteristiche che sarà possibile ammirare in “Dentro Caravaggio”, l’esclusiva mostra che verrà allestita al Palazzo Reale di Milano dal 29 settembre prossimo sino al 28 gennaio 2018. In mostra 18 opere che, riunite per la prima volta insieme, rappresentano prestiti da alcuni dei più importanti musei del mondo. Ma non solo: per la prima volta, infatti, un utilizzo innovativo degli apparati multimediali permetterà al pubblico di ammirare le immagini radiografiche di capolavori in mostra così da scoprirne il lavoro dietro ad ognuno. Maggiori info su www.palazzorealemilano.it.

Credit: Wikimedia.org