Mostra Botero Verona 2017: 50 capolavori ad AMO-Palazzo Forti

Dopo i successi di Tamara de Lempicka, di Picasso e di Toulouse Lautrec, questo autunno arriva a Verona la mostra “Botero”. Allestita nella prestigiosa sede di AMO-Palazzo Forti, l’esposizione proporrà al pubblico 50 capolavori di Fernando Botero, un artista vivente ma già entrato nella schiera dei grandi classici.

In occasione del suo 85esimo compleanno e dei dei 50 anni di carriera, Fernando Botero ha scelto Verona per concludere i festeggiamenti di un anno importantissimo. Ha aperto infatti ieri, e sarà visitabile sino al 25 febbraio 2018, la mostra “Botero”: allestita ad AMO-Palazzo Forti, l’esposizione offre al pubblico la possibilità di ammirare oltre 50 opere di grandi dimensioni che ripercorrono tutta la sua carriera. Tra queste, in particolare, segnaliamo la presenza di capolavori quali Coniugi Arnolfini (2006), Fornrina, aprés Raffaello (2009) e Cristo crocifisso (2000).

Promossa e voluta dalla Direzione del Museo AMO-Palazzo Forti e con il patrocinio del Comune di Verona, la mostra è coprodotta dal Gruppo Arthemisia e MondoMostreSkira ed è curata da Rudy Chiappini in stretta collaborazione con l’artista. L’esposizione “Botero” a Verona trasporterà quindi il pubblico in un viaggio tra i corpi smisurati, le atmosfere fiabesche e fantastiche dell’America Latina, l’esuberanza delle forme e dei colori, l’ironia e la nostalgia tipiche delle opere di Fernando Botero.

In copertina: Allestimento della mostra “Botero”, Verona – Courtesy of Arthemisia Press Office