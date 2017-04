Mostra Botero Roma 2017: al Complesso del Vittoriano la prima grande retrospettiva italiana

E’ nella splendida location del Complesso del Vittoriano di Roma che approda la prima grande retrospettiva dedicata alle opere di Fernando Botero. Grazie alla visione dei grandi capolavori dell’artista di origini colombiane, il pubblico avrà modo di vivere un’esperienza quasi onirica tra uomini, animali e vegetazione.

Impossibile non pensare all’America Latina davanti alle opere di Fernando Botero, artista di origini colombiane che si inserisce a pieno titolo tra i più grandi dell’arte internazionale del Novecento. A celebrare la sua cinquantennale carriera – dal 1958 al 2016 – sarà la mostra “Botero”, allestita al Complesso del Vittoriano di Roma promossa dall’Assessorato alla Crescita culturale – Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali di Roma Capitale, con il patrocinio della Regione Lazio e l’egida dell’Istituto per la storia del Risorgimento italiano.

L’esposizione “Botero” sarà la prima grande retrospettiva italiana dedicata all’autore e darà modo al pubblico di ammirare circa 50 opere che ripercorrono quindi la sua interna carriera artistica. I capolavori in mostra rappresentano uomini, animali e vegetazione, tutti caratterizzati da una forte influenza latino-americana nonchè da colori brillanti che trasportano in un batter di ciglio i visitatori in una dimensione onirica, fantastica e fiabesca. La mostra sarà visitabile dal 5 maggio sino al 27 agosto 2017: per info, www.ilvittoriano.com.

Credit: Sol Robayo/Flickr