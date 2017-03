Mostra “Bill Viola. Rinascimento elettronico”, Firenze 2017: a Palazzo Strozzi l’incontro tra modernità e arte classica

E’ una stagione di grandi mostre quella che si sta aprendo in Italia con l’arrivo della primavera: tra queste ha aperto a Firenze la mostra “Bill Viola. Rinascimento elettronico”, un’esposizione che celebra il maestro della videoarte contemporanea e che propone un interessante confronto con le opere di cinque maestri del Rinascimento Pontormo, Masolino da Panicale, Paolo Uccello e Lukas Cranach.

“Bill Viola. Rinascimento elettronico”: è questo il nome della mostra che aprirà al pubblico dal 10 marzo al 23 luglio 2017, nella splendida location di Palazzo Strozzi. Qui, le opere del maestro contemporaneo della videoarte Bill Viola – prodotte dagli anni Settanta ad oggi – dialogheranno con quelle già presenti nella sede espositiva e verranno altresì messe a confronto con quelle di cinque maestri del Rinascimento ovvero Pontormo, Masolino da Panicale, Paolo Uccello e Lukas Cranach. “Sono davvero felice di recuperare le mie radici italiane e di avere l’occasione di ripagare il mio debito con la città di Firenze attraverso le mie opere. Dopo aver vissuto e lavorato a Firenze negli anni settanta, non avrei mai immaginato di avere l’onore di realizzare una così grande mostra in un’istituzione così importante come Palazzo Strozzi” ha dichiarato l’artista in merito alla mostra a lui dedicata dal titolo “Bill Viola. Rinascimento Elettronico”.

La mostra “Rinascimento Elttronico”, dedicata a Bill Viola, si pone come un evento unico che propone straordinarie esperienze di immersione tra spazio, immagine e suono: l’esposizione allestita a Palazzo Strozzi ripercorrerà quindi la carriera dell’artista segnata da ricerca tecnologica e riflessione artistica, proponendo quindi al pubblico un percorso espositivo denso di straordinarie esperienze di immersione tra spazio, immagine e suono. La mostra sarà visitabile dal 10 marzo al 23 luglio 2017 con i seguenti orari:

Tutti i giorni inclusi i festivi 10.00-20.00;

Giovedì 10.00-23.00

Per info: www.palazzostrozzi.org.

Credits: The Deluge (Going Forth By Day)/Il diluvio (Uscire al giorno), Bill Viola, 2002, 36’. Pannello 3 dei 5 di Going Forth By Day (Uscire al giorno), 2002.

Installazione video-audio Video a colori ad alta definizione proiettato su una parete in una stanza buia; audio stereofonico e subwoofer. cm 370 x 488. Courtesy Bill Viola Studio