Mostra Bernini Roma 2017: la Galleria Borghese celebra il maestro con “Bernini Scultore”

Dopo quelle dedicate a Monet ed Arcimboldo, Roma ospiterà – a partire da domani – una grandissima ed importantissima mostra che celebra Gian Lorenzo Bernini. Al via infatti alla Galleria Borghese l’esposizione “Bernini Scultore”, rassegna che vuole essere un prosieguo del discorso critico avviato con l’esposizione Bernini Scultore: la nascita del barocco in Casa Borghese, ospitata presso il Museo nel 1998.

Sarà visitabile dall’1 novembre 2017 sino al 4 febbraio 2018 la mostra “Bernini Scultore” allestita nell’elegante cornice della Galleria Borghese di Roma. L’esposizione, curata da Andrea Bacchi e Anna Coliva, vede la collaborazione di eminenti studiosi e specialisti – Maria Giulia Barberini, Anne-Lise Desmas, Luigi Ficacci, Sarah Mc Phee, Stefano Pierguidi – che da tempo si occupano del grande artista o di specifici aspetti della sua produzione o ancora della sua figura all’interno della grande stagione del Barocco. In particolare, la mostra mette l’accento sul Bernini scultore di statue che si misura direttamente e principalmente con il marmo, partendo dalle opere eseguite in collaborazione con il padre Pietro fino agli ultimi marmi toccati dal suo scalpello. Non mancheranno però una serie di approfondimenti tematici dedicati ad aspetti specifici della sua produzione quali la pittura, i putti, i restauri, la realizzazione di un’opera dal disegno, la terracotta e il marmo; in questo modo il pubblico avrà modo di ottenere un ritratto di Bernini “a tutto tondo”, inarrivabile virtuoso dello scalpello ma anche del pennello.

Il percorso espositivo della mostra “Bernini Scultore” al via alla Galleria Borghese si articola in otto sezioni: L’apprendistato con Pietro; La giovinezza e la nascita di un genere: i putti; I gruppi borghesiani; Il restauro dell’antico; I busti; La pittura; Bernini e Luigi XIV; Il mestiere di scultore: i bozzetti. A quest’ultima sezione si affianca inoltre la straordinaria scultura della Santa Bibiana, restaurata in occasione della mostra e che costituisce un caso a sé.

In copertina, Photo Credit: Apollo e Dafne – © Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo / Galleria Borghese