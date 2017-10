Mostra Arcimboldo Roma: a Palazzo Barberini le sue “pitture ridicole”

Dopo la grande monografica dedicata a Monet, a Roma si apre oggi un’altra importante mostra. Palazzo Barberini ha aperto infatti al pubblico “Arcimboldo”, rassegna dedicata a Giuseppe Arcimboldi ovvero l’artista conosciuto col nome di Arcimboldo.

Organizzata dalle Gallerie Nazionali di Arte Antica di Roma e da MondoMostre Skira, a cura di Sylvia Ferino Pagden, ha aperto al Palazzo Barberini di Roma la mostra “Arcimboldo”. Si tratta di un’importante monografica nella quale sarà possibile ammirare i capolavori dell’autore, dalle Stagioni agli Elementi, dal Bibliotecario al Giurista, da Priapo (Ortolano) al Cuoco. La mostra “Arcimboldo” rappresenta un’occasione quasi unica per i romani ma anche per i turisti che si trovano in città: le opere autografe di Giuseppe Arcimboldi arrivano infatti per la prima volta in Capitale, a causa della difficoltà di ottenere i prestiti.

La mostra “Arcimboldo” allestita a Palazzo Barberini fornirà quindi al pubblico la possibilità di ammirare i grandi capolavori dell’autore delle “teste composte” di frutti e di fiori, artista del mistero, che lasciava intendere una verità ma ne suggeriva un’altra possibile. L’artista si considerava poeta e filosofo, ingegnere e inventore e si può dire sia stato l’artista che ha inventato le “bizzarrie” e le “pitture ridicole”, diventando uno dei pittori più significativi della cultura manierista internazionale. Per maggiori info, www.arcimboldoroma.it.