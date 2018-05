Mostra ‘Archimede a Siracusa’, date e programma: un viaggio interattivo nell’antica città della Magna Grecia

Mostra ‘Archimede a Siracusa’: dal 26 maggio 2018 al 31 dicembre 2019 a Siracusa presso la Galleria Civica Montevergini è in programma la mostra sul celebre fisico, inventore e matematico siceliota vissuto nel III secolo a.C. L’esposizione offre ai visitatori e agli appassionati di storia antica l’occasione, unica, di conoscere da vicino una delle più geniali figure dell’intera storia dell’umanità. Un viaggio anche multimediale quello offerto alla scoperta del mondo del grande Archimede, che in virtù delle avanzate applicazioni multimediali permetterà di immergersi nella città di Siracusa nel terzo secolo avanti Cristo, quando e dove Archimede visse e operò. Al tempo la città era la vera e propria capitale della Magna Grecia e del Mediterraneo centrale; lì il grande scienziato ha ideato le sue straordinarie invenzioni e lì venne ucciso da un soldato romano appena entrato in città da conquistatore.

La mostra allestirà tutta una serie di animazioni, progettate da Lorenzo Lopane, e realizzate con gli allievi dell’INDA, che consentiranno di rivivere, percependola ‘dal vero’, la presenza degli antichi siracusani e del grande scienziato. Ad accompagnare il viaggio nella storia antica una narrazione disponibile in quattro lingue, affidata in italiano alla voce di Massimo Popolizio, che consentirà di seguire gli eventi che portarono, sul finire della seconda guerra punica, allo scontro con Roma. Un interessantissimo iter di approfondimento interattivo che presenta oltre venti modelli funzionanti di macchine e dispositivi che la tradizione attribuisce a Archimede.

La mostra è ideata dal Museo Galileo e curata da Giovanni Di Pasquale con la consulenza scientifica di Giuseppe Voza e Cettina Pipitone Voza; è promossa dal Comune di Siracusa ed è prodotta da Civita Mostre con Opera Laboratori Fiorentini e la collaborazione di UnitàC1 e dell’Istituto Nazionale Dramma Antico di Siracusa.