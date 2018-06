Moschino Primavera-Estate 2019: la moda diventa circo con giocolieri, tigri e domatori

La collezione proposta si è lasciata andare ad eccessi e stravaganze, prerogativa del brand: colori, paillettes, lurex, tulle e tutu svolazzanti, stampe leopardate, pois giganti, maxi applicazioni floreali e animalier. Questo il Circo di Jeremy Scott “Dove siete tutti benvenuti: voglio portare gioia e divertimento nella moda, il mondo attuale ne ha bisogno più che mai”. Lo stilista è noto per le ambientazioni inedite e irriverenti, per i messaggi forti e provocatori veicolati dalle sue sfilate, che si trasformano in veri e propri spettacoli. Circo lussuoso che ha visto tra gli spettatori in prima fila nomi illustri quali Gwen Stefani, Paris Jackson, Emma Roberts e “mamma Kardashian” Kris Jenner.