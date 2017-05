Moschino, Magnum e Cara Delevingne al Festival di Cannes in stile “Chi ha incastrato Roger Rabbit?”

Per festeggiare il ritorno di Magnum a Cannes il nuovo short-movie di MAGNUM vedrà Jeremy Scott, creative director della lussuosa casa di moda Moschino, e la star internazionale del cinema e top model, Cara Delevingne, scatenare il loro lato selvaggio, osando con Double.

Moschino rappresenta il partner perfetto per la campagna “Libera Il Tuo Istinto” di quest’anno. Da sempre, la lussuosa casa di moda sfida i limiti del fashion e le sue creazioni eccentriche ed audaci sono il segno distintivo di uno stile basato sull’unicità. La sorprendente mente creativa di Jeremy Scott, con il suo inconfondibile stile pop che lo ha reso una celebrità nel mondo della moda e ha voluto al suo fianco la musa più cool del momento: Cara Delevingne. Modella amata dai suoi fan per la sua personalità eccentrica, divertente e per il suo spirito libero. Nella sua carriera, tanto nel mondo della moda quanto in quello del cinema, risulta affascinante per il suo stile verace ed autentico.

Cara e Jeremy hanno creato un film divertente e al tempo stesso di forte impatto, con nuovi personaggi animati nati da illustrazioni originali firmate Moschino, che prendono vita per la campagna grazie al celeberrimo creatore di animazioni Uli Meyer, noto per il suo lavoro in “Chi ha incastrato Roger Rabbit” e “Space Jam”. Una mini clip pubblicitaria che ci ricorda quando siano tornati di moda gli anni Novanta.