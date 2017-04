Morgan svela: “Faccio Amici per colpa dei commercialisti che non mi hanno fatto pagare le tasse”

Morgan sta, come al solito, facendo discutere per la sua partecipazione ad Amici e risponde alle critiche circa la sua partecipazione al talent condotto da Maria De Filippi. A Vanity Fair l’istrionico musicista rivela: “Faccio questo programma perché c’è la musica, il video mi toglie l’anima e fa uscire il peggio di me. Devo pagare i miei debiti. Colpa dei commercialisti che per 15 anni non mi hanno fatto pagare le tasse. Io cerco di essere il più trasparente possibile, nel bene e nel male. Lo so ho pagato caro la mia trasparenza: dopo quella famosa intervista sulla tossicodipendenza non sono più credibile, non ho più fatto un disco e da quel momento mi hanno tolto le figlie. La mia vita si divide in due, prima e dopo quell’intervista, ora devo gridare per farmi ascoltare.”

Non manca neppure di sperticarsi in lodi verso Maria De Filippi: “Uno dei pochi programmi intelligenti della televisione: è una specie di talk show con Maria De Filippi che ne è la regina. È una sorta di psicologa. La musica non si può fare dove c’è rumore. Il pubblico lo rispetto, è grazie al pubblico che i musicisti scrivono musica, ma chiedo di concentrarsi un pochino. Se tutti fanno cagnara si perde quello che succede. Non possono non farmi parlare: che cosa sono qui a fare?”.

Infine parla dei ragazzi in gara, a partire da Lo Strego, il primo eliminato proprio della sua squadra che non ha avuto buone parole per il frontman dei Bluvertigo: “Mi è dispiaciuto quando è stato eliminato, mi ha fatto molta tenerezza, avrei voluto sviluppare di più il nostro rapporto, ho letto delle sue dichiarazioni forse tra noi c’è stato un misunderstanding.” Mentre su Mike Bird ha asserito: “Lo sto sballottando qua e là per capire fino a che punto può arrivare. Credo sia adatto per seguire un percorso da cantautorato pop.”