Morgan lascia Amici: clamorosa conferma di Maria De Filippi “Lo considero un mio fallimento”

Dopo l’ultimo serale di Amici, particolarmente acceso per toni e provocazioni di Morgan, si era intuita una possibile rottura con la produzione del programma; soprattutto quando il cantautore ha accusato quest’ultima di pensare non troppo bene del pubblico ma di non aver il coraggio di ammetterlo. Maria De Filippi conferma che Morgan è fuori dal programma.

“Sono purtroppo costretta a confermare le voci che annunciano l’uscita di Morgan da Amici. È vero e lo considero un mio fallimento. Dopo una lunga e vana attesa di un incontro con gli autori e con chi gestisce la produzione tutto è degenerato. Da lui sono partiti gli insulti, le accuse, le teorie complottiste e persecutorie, fino alla ovvia e necessaria risoluzione degli impegni reciproci. Peccato. Considero Morgan un artista a tutti gli effetti, un uomo pieno di cultura, pieno di ironia e di doppifondi (perché contengono tutto e il suo contrario), di conoscenza e di esperienza. È un musicista e sa tanto di musica, doti eccezionali per ricoprire, credevo, il ruolo di coach capitanando una delle due squadre che si fronteggiano durante la fase serale di Amici. E ho sbagliato. Non nel riconoscergli queste prerogative perché le ha, ma perché ho creduto che potessero bastare, non valutando che avrebbe anche dovuto ricoprire un altro aspetto purtroppo altrettanto necessario: corrispondere alle esigenze dei ragazzi. Creare quel legame che porti i ragazzi in gara, a credere nel loro coach; far sì che i ragazzi gli riconoscano le capacità di guida e di crescita come è giusto che sia in ogni rapporto costruttivo e mai impositivo. Questo non è successo. Anzi purtroppo è successo l’esatto contrario. La squadra che Morgan ha capitanato è composta attualmente da quattro partecipanti e tre di loro hanno chiesto a noi una soluzione immediata, disposti — uno di loro con certezza — anche a lasciare il programma pur di non dover più avere obbligatoriamente Morgan come coach.” Queste le parole della celebre conduttrice.

Un brutto epilogo nonostante la De Filippi tenti di rimanere pacata nei toni e rispettosa nei confronti del musicista si percepisce la profonda amarezza causata dall’accaduto. Chi sostituirà il coach? In molti fanno il nome di Emma Marrone…