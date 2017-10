MOre Pear Absolut Elyx: a Milano uno dei cocktail più esclusivi al mondo (FOTO)

Absolut Elyx, la vodka artigianale distillata a mano in una colonna di rame, è consapevole di come il luogo, i materiali, le persone siano ingredienti fondamentali per creazioni irripetibili. Forte di questo assunto ha creato in collaborazione con Mandarin Oriental, Milan MOre Pear Absolut Elyx, uno dei cocktail più esclusivi al mondo.

I suoi ingredienti? Absolut Elyx, sciroppo di pera, spremuta fresca di pompelmo e velluto ai lamponi.

La rivoluzione e l’esclusività sta nella convinzione che la valenza del luogo fisico in cui si consuma il cocktail e la ‘consistenza’ del contenitore entrino prepotentemente nella genesi e nella degustazione di un cocktail, diventando dei veri e propri ingredienti. Così MOre Pear Absolut Elyx lo si trova solo al Mandarin Bar & Bistrot a Milano (MO è acronimo di Mandarin Oriental) e lo si degusta solo nel bicchiere-scultura.

Michele D’Agostino, scultore e designer, ha creato un bicchiere-pera in vetro soffiato, leggero ma dal bordo corposo – a rimarcare il sapore morbido di Absolut Elyx – che crea una piacevole sensazione gustativa sulle labbra. Il bicchiere, la cui forma richiama lo sciroppo di pera del cocktail, è parte integrante di una scultura: un ramo con un picciolo in bronzo e una foglia di ottone, ‘come stesse donando vita verde al drink’ racconta Michele. ‘ MOre Pear si beve in una scultura’.