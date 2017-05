Montepulciano: “Leonardo Da Vinci: Visions” esplora il mondo del genio toscano

Ha aperto a Montepulciano la mostra “Leonardo Da Vinci: Visions”. Allestita presso la Fortezza e il Giardino di Poggiofanti, l’esposizione permetterà a tutto il suo pubblico di immergersi in un viaggio ideale nel mondo di Leonardo, indiscusso genio italiano del Rinascimento attivo sia nell’arte sia nella scienza.

Promossa da il Comune e la Fondazione Cantiere Internazionale d’Arte di Montepulciano e organizzata da Opera Civita, la mostra “Leonardo Da Vinci: Visions” si sviluppa su di una duplice sede espositiva: presso la Fortezza sono infatti ospitate le riproduzioni delle macchine di Leonardo, mentre presso il Giardino di Poggiofanti è collocata una straordinaria ricostruzione in scala 1:1 del Monumento Equestre in memoria di Francesco Sforza. Gli avventori potranno così ammirare una ricostruzione fedelissima del gigantesco cavallo ideato da Leonardo: alta oltre 7 metri, la statua è stata riprodotta adottando il processo di fusione dei materiali ideato dallo stesso genio toscano.

Come si legge in una nota ufficiale divulgata dagli organizzatori, la mostra “Leonardo Da Vinci: Visions” – allestita presso la Fortezza e il Giardino di Poggiofanti a Montepulciano – “è il risultato dell’esperienza espositiva delle mostre Gli ingegneri del Rinascimento (1995), L’automobile di Leonardo (2004) e La mente di Leonardo (2006), ideate dal MuseoGalileo di Firenze e curate dal suo direttore, Prof. Paolo Galluzzi.”. Per info sulla mostra, www.leonardovisions.it.

In copertina: Modello di macchina volante