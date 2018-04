MonteNapoleone Yacht Club: al via la quarta edizione

Dal 14 al 20 maggio 2018 si tiene la quarta edizione di MonteNapoleone Yacht Club che vede le più prestigiose boutique del MonteNapoleone District esporre, in anteprima, gli ultimi progetti dei più rinomati cantieri nautici e yacht club del panorama internazionale attraverso modellini in scala, disegni, fotografie e video. L’attesa kermesse contempla anche la mostra “Italy Rules The Waves” realizzata open air in via Montenapoleone e una tavola rotonda dal titolo “L’Avanguardia italiana: design, industria e sostenibilità nella nautica”.

La mostra “Italy Rules The Waves”, organizzata in collaborazione con Boat International, presenta le migliori barche realizzate da cantieri e designer italiani in occasione della celebrazione dei trentacinque anni della nota rivista internazionale. È una collaborazione improntata sulla nautica Made in Italy che, in crescita esponenziale, sta conquistando un ruolo di leader nel mondo. Parte centrale del programma è la tavola rotonda dal titolo “L’avanguardia italiana: design, industria e sostenibilità nella nautica”, che si svolge il 16 maggio alle 10.30 presso lo spazio Gessi di via Manzoni, e vede protagonisti i maggiori imprenditori e attori del mondo della nautica da diporto e le associazioni con un occhio non solo rivolto ai temi industriali, che hanno come sempre il loro spazio, ma anche a quelli ambientali il cui ruolo assume crescente centralità anche per chi produce imbarcazioni.

La nautica, che è spesso indicata come uno dei guastatori dell’ambiente, in realtà ne è un grande difensore. Dove non c’è ambiente, non c’è nautica. Si tratta di un rinnovato senso di responsabilità che spinge tutto il mondo del diporto a conservare il suo ambiente e a prendere le iniziative corrette. Le ricerche più recenti dimostrano, tra l’altro, che il principale responsabile dell’emergenza ambientale è l’attività terrestre corrispondente allo smodato utilizzo della plastica. L’iniziativa MonteNapoleone Yacht Club rientra tra gli scopi principali di MonteNapoleone District che organizza, pianifica e attua eventi culturali, benefici e commerciali nell’interesse dei suoi associati – oltre centocinquanta Global Luxury Brand presenti nelle vie Montenapoleone, Sant’Andrea, Verri, Santo Spirito, Gesù, Borgospesso e Bagutta – e di quanti amano un’esperienza unica.