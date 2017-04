Montenapoleone District: al via la mostra “AMO IL LINO”

Al via a Milano, in via Montenapoleone, la mostra “AMO IL LINO”. Pensato per il grande pubblico, ospitato da MonteNapoleone District e immaginato dal designer Philippe Nigro, sarà un evento a metà strada tra un’installazione artistica e una mostra pedagogica.

Si terrà dal 4 all’11 maggio, in Via Montenapoleone a Milano, la mostra dal titolo “AMO IL LINO”. L’esposizione presenterà le diverse tappe della trasformazione del materiale: un processo complesso e perfettamente controllato dalla pianta al filo e al tessuto, fino ad arrivare agli oggetti della vita quotidiana. L’idea alla base della mostra è quella di utilizzare materie prime e prodotti finiti, giocando sull’accumulo e la loro ripetizione per mettere in evidenza la bellezza del lino. Per la prima volta in via Montenapoleone sarà possibile ammirare un vero e proprio campo di lino che si estenderà dalla Piazzetta Croce Rossa fino a Piazza San Babila: i visitatori avranno anche modo di ammirare balle di paglia di lino estirpato, lino pettinato prima della filatura, rocche di filato e rotoli di tessuto multicolore. Il tutto all’interno di un percorso a tappe ritmato dall’installazione di box in vetro a testimonianza della versatilità di questo materiale in tutte le sue interpretazioni: la moda, la casa, il design, fino ai sorprendenti compositi, in materiali resistenti e in volume.

“Il lino prodotto europeo? Sì, bisogna incoraggiare la produzione locale, è un settore in piena rinascita, e possiamo esserne fieri. I giovani alternativi hanno incoraggiato questo rilancio; più che una moda, è un ritorno alle origini. In questo momento sto lavorando alla messa a punto di una seduta in lino. La mia sperimentazione del lino per la scenografia alimenta questo progetto, e viceversa. Per me, il lino è sorprendentemente ipertecnologico. Il lino mantiene la promessa della sostenibilità, per il pianeta e nel guardaroba” ha commentato Philippe Nigro a presentazione della mostra “AMO IL LINO” che verrà allestita in Via Montenapoleone a Milano.

In copertina, credit: © Vincent Lappartient