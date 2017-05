Monte-Carlo Fashion Week 2017: ricco programma e ospiti di gran lusso

Grandi eventi si profilano sotto il cielo del Principato di Monaco che scalda i motori per il Grand Prix F1 di Monte-Carlo, ma anche per un altro straordinario evento: la Monte-Carlo Fashion Week. Organizzata dalla Chambre Monégasque de la Mode, sotto l’Alto patrocinio di H.S.H. la Principessa Charlène di Monaco, in collaborazione con il Governo Monegasco, la Mairie di Monaco e l’Ufficio del Turismo del Principato di Monaco, la MCFW© andrà in scena dall’1 al 3 giugno. Siamo alla quinta edizione di questo esclusivo evento internazionale che si aprirà con il Fashion Awards Ceremony & Gala Dinner, in programma giovedì 1 giugno negli affascinati spazi del leggendario Museo Oceanografico del Principato di Monaco. Durante la serata verranno annunciate le vincitrici degli MCFW© Fashion Awards 2017. A ricevere questo riconoscimento sono cinque donne straordinarie, che grazie al loro impegno hanno contribuito allo sviluppo del fashion system: la modella, attrice, produttrice Naomi Campbell; la rinomata designer italiana Chiara Boni; Tatiana Santo Domingo Casiraghi e Dana Alikhani, creatrici del brand di moda etica Muzungu Sisters; la giovane e talentuosa fotografa di moda Nima Benati. A impreziosire la serata sarà la cantante britannica Alex Hepburn.

La Chambre Monégasque de la Mode è orgogliosa di annunciare un’importante collaborazione con il grande magazzino Galeries Lafayette di Cannes: in occasione del 70 ° Festival di Cannes e della Monte-Carlo Fashion Week, i brand protagonisti dell’evento potranno beneficiare di un ulteriore momento di visibilità esponendo alcune delle loro creazioni nelle vetrine del rinomato shopping mall. La MCFW© 2017 dedica uno spazio di rilievo alla creatività italiana, con la designer Chiara Boni – La Petite Robe che apre le sfilate di giovedì 2 giugno, e Flavio Castellani, il romantico e audace brand, che avrà l’onore di chiudere la quinta edizione della manifestazione con outfit che saranno già disponibili nella vicina boutique della griffe a Saint Tropez. La Monte-Carlo Fashion Week conferma la sua vocazione a scoprire designers emergenti provenienti da ogni parte del mondo.

Dal Guatemala, Thelma Spina presenta una collezione ispirata alla civiltà Maya; dai Paesi Bassi Ivana B.V. espone le sue borse couture; Savelieff dalla Svizzera presenta i suoi gioielli scultorei. E ancora, in scena il marchio Nordic Angels di Marketa Häkkinen, creato dalla moglie di Mika Häkkinen, il pilota finlandese due volte campione del mondo di F1. La stilista bielorussa Natasha Pavluchenko presenta, invece, le sue creazioni fatte di dettagli neogothic ed esuberanza tipiche del XVIII secolo. E poi, la wearable technology interpretata dalle sorelle turche Ezra e Tuba; la collezione realizzata in Lapponia dalla stilista finlandese Mariela Pokka. Dall’estremo Nord al Mediterraneo, l’isola di Panarea con le sue sensuali atmosfere ha ispirato il brand di beachwear e accessori A’Biddikkia; le straordinarie lavorazioni dei pellami più preziosi made in Tuscany di Pisani Maura sono interpretate dall’attore e modello Vittorio Cucci Ryan. Un altro designer italiano, Alessandro Angelozzi Couture propone la sua raffinata collezione. A questi nomi si aggiunge l’Istituto Marangoni che dà il proprio contributo facendosi portavoce di una creatività multiculturale attraverso le creazioni di quattro studenti individuati fra quelli che frequentano la sede parigina.