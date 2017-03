Montblanc, gli orologi diventano smart: quando tecnologia è sinonimo di lusso

La gamma di orologi Montblanc si arricchisce del primo smartwatch: la tecnologia incontra quindi l’alta orologeria regalando, agli amanti degli oggetti esclusivi, un gadget di lusso dal cuore altamente tecnologico. Ecco allora cosa aspettarsi da questo luxury smartwatch…

Un party esclusivo ha svelato il primo smartwatch di casa Montblanc: realizzato in collaborazione con Google, questo nuovo dispositivo indossabile sarà il trampolino di lancio verso una nuova era, quella del digitale e dei dispositivi sempre connessi. Entrando nello specifico, il nuovo orologio prende il nome di Montblanc Summit e avrà al suo interno l’innovativo sistema operativo Android Wear 2.0: per quanto riguarda l’aspetto hardware, invece, lo smartwatch sarà dotato di processore Snapdragon 2100.

Ma cosa rende unico il nuovo smartwatch Montblanc Summit? L’intera superficie è dotata di touchscreen che permetterà di interagire con un‘interfaccia grafica super fluida e dalle performance eccellenti: ottima anche l’efficienza della batteria. Oltre al microfono integrato – necessario per la gestione dei comandi vocali – Montblanc Summit è dotato di numerosi sensori tra i quali contapassi, cardiofrequenzimetro, bussola o giroscopio. Ultima, ma non per importanza, è la possibilità di utilizzare molte delle app presenti sul Play Store Android: gli utilizzatori potranno quindi utilizzare dalle applicazioni di musica sino a quelle dedicata al benessere semplicemente scaricandole dallo store di BigG. Non solo tecnologia all’avanguardia: il nuovo smartwatch Montblanc non mancherà di stupire anche per il design esclusivo, ispirato alla collezione 1858 personalizzabile attraverso i cinturini.