Monica Bellucci, in un’intervista racconta la sua vita privata: “Ho tradito e sono stata tradita”

Classe 1964, Monica Bellucci è più bella che mai nonostante gli anni che passano: oltre alla bellezza, però, la celebre attrice sfoggia oggi anche una consapevolezza da donna matura e cosciente delle proprie possibilità ma anche dei propri limiti e del suo passato.

Monica Bellucci oggi è più sicura che mai e parla di sé e della sua vita privata in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, intervista nella quale non ha usato mezzi termini per raccontare del suo passato e delle vicende che hanno segnato la sua esistenza negli ultimi anni. “Ormai sono francese d’adozione e questo è stato non solo un attestato professionale, ma anche un sincero gesto di stima. Sono una madre attenta ma non severa, sono sempre pronta a discutere con loro pacificamente. Ad esempio ho detto a Deva che era troppo giovane per partire da sola in un viaggio di cui io non sapevo nulla, così come pretendo di conoscere i genitori delle sue amiche che talvolta la ospitano a dormire a casa” spiega l’attrice raccontando della sua vita a Parigi e del suo essere madre.

Nell’intervista Monica Bellucci racconta anche della sua vita privata, accennando sia a Vincent Cassel sia alla sua età. L’attrice – separata oramai da tre anni – spiega “Il tempo passa, ma io continuo a vivere attivamente la mia vita sessuale, ma certe cose le tengo per me, è il mio giardino segreto e tale deve rimanere. Anche perché dopo i 50 anni il corpo femminile continua a fiorire, è nel pieno della sua maturità. Non conta l’età, ma l’energia legata all’anima”. La donna continua infine raccontando della sua intimità confessando “Spesso l’amore e il desiderio non coincidono. Lo so, perché in vita mia ho tradito, sono stata tradita, usata e ostentata come un trofeo. Gestire cuore e sessualità è un bel dilemma”.

Foto: jingdianmeinv/Flickr