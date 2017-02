Monica Bellucci: “Ho esplorato ogni limite, ora non cerco più il diavolo”

A 52 anni la splendida Monica Bellucci, madre di due bimbe e con un’importante relazione alle spalle, tira le file della sua vita extra ordinaria sul settimanale F: “Ho sempre vissuto intensamente e per questo sempre a rischio, ma è l’unico modo di vivere che conosco. Sono una mangiatrice di vita che ha sempre cercato lo scontro con il diavolo“.

Invecchiare non la spaventa eccessivamente, ci vede anche dei lati molto positivi: “Da ragazzi siamo divorati dalle paure. Quando sei adulta devi fare i conti con la realtà e comincia il ‘vediamo chi sei veramente. Quando ero giovane cercavo storie maledette, lo scontro col diavolo, la sfida, il pericolo. In realtà cercavo attraverso gli altri il diavolo che è in me, le mie parti sconosciute. È interessante ma alla fine diventa sterile. Quando sei giovane, c’è un impulso sessuale fortissimo legato alla riproduzione. La cosa bella è che oggi non sono più schiava dell’impulso. È la testa che controlla il corpo“.

Oggi la bella Monica predilige in un uomo doti come gentilezza e signorilità dell’animo.