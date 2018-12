Monica Bellucci fidanzato: il nuovo amore della sexy attrice è l’artista Nicolas Lefebvre. Il giornale francese Voici li ha sorpresi camminare in strada, l’uno accanto all’altra. Capelli lunghi e sguardo profondo, Nicolas è molto più giovane della Bellucci che ha 54 anni (portati divinamente).

A cinque anni dal divorzio da Vincent Cassel, Monica Bellucci ha un nuovo amore. Era stata proprio lei poco tempo fa a rivelarlo in una intervista, senza tuttavia fare il nome del tenebroso e sexy compagno. La rivista Voici mostra l’attrice mentre bacia per strada Nicolas Lefebvre, che ha 18 anni meno di lei. Barba e capelli lunghi per l’artista che ha fatto breccia nel cuore della diva; ormai la loro relazione va avanti da un anno (forse anche di più). Monica sulle pagine di Paris Match aveva dichiarato: “C’è un nuovo uomo… ma non vi dirò niente di più” e ancora “Oggi trovo che un uomo con le rughe sia più interessante, i segni del tempo sul suo viso e sul suo corpo mi piacciono. Perché quello che lo rende sexy è il suo vissuto. Attraverso le pieghe del corpo si vede meglio l’anima”.

Dopo 19 anni di matrimonio con Vincent Cassel da cui sono nate due figlie (Deva, nel 2004, e Leonie, nel 2010), l’attrice italiana Monica Bellucci sembra aver voltato pagina sentimentale. Intervistata dal periodico Elle, l’attrice aveva rilasciato delle battute al veleno sull’ex, già convolato a nozze con una sexy e giovanissima modella, dicendo che non si sarebbe mai vista a fianco di un uomo di 20 anni più giovane, anche se molto attraente. Tina Kunakey ha infatti 30 anni (!) in meno del suo ex marito. A quanto pare però la giunonica Monica ha rivisto le sue posizioni, vista la scelta di fare coppia con un 36enne. Il periodico francese Voici ha infatti pubblicato delle foto di Monica Bellucci in compagnia di un uomo di diciotto anni più giovane, nelle immagini i due si baciano. Nicolas Lefebvre è il suo nuovo fidanzato, giovane e molto affascinante.

