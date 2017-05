Monica Bellucci: dal nuovo fidanzato alla nuova città in cui desidera trasferirsi

Monica Bellucci, la diva italiana ormai francese d’adozione, dopo la fine del suo matrimonio con Vincent Cassel, padre delle sue due figlie, rivela alla rivista Paris Match la notizia che in molti stavano aspettando: “C’è un nuovo uomo nella mia vita, ma non vi dirò di più. Sono già stata amata, ma non sempre ero pronta a ricevere amore. Prima trovavo interessanti i rapporti di forza, ora sono entrata in una nuova fase della mia vita e cerco altro”.

“Quando ero più giovane consideravo soprattutto l’aspetto fisico, uscivo soprattutto con uomini belli e della mia età. Un uomo con le rughe oggi per me è più interessante, sono i segni del tempo attraverso cui si vede meglio l’anima. Vengo da un paese come l’Italia dove la sensualità si respira nell’aria, la Francia mi ha fatto scoprire una femminilità più sottile. L’amore e la sensualità dipendono dall’energia, non dall’età” dichiara l’attrice.

Ma la bella Monica non ha svoltato soltanto in amore, adesso sogna anche di cambiare città e si preannuncia davvero un cambiamento radicale: “Dopo il divorzio, nel 2013, Vincent è rimasto in Brasile e io ho scelto di vivere a Parigi. L’anno scorso però ho comprato casa a Lisbona e mi piacerebbe molto andarci a vivere, ha un lato internazionale e al tempo stesso provinciale che mi piace. Lì si vive in maniera più dolce che a Parigi, sarebbe fantastico per le mie figlie.”