Monet Roma 2017: al Vittoriano di Roma la grande rassegna dedicata al padre dell’Impressionismo

Verrà inaugurata domani, 19 ottobre, la grande rassegna autunnale del Complesso del Vittoriano di Roma, dedicata interamente a Claude Monet. L’esposizione consta di circa 60 opere, le più care all’artista nonché quelle che conservava nella sua ultima, amatissima dimora di Giverny. I capolavori in mostra sono prestiti eccezionali, tutti provenienti dal Musée Marmottan Monet di Parigi che nel 2014 ha festeggiato gli 80 anni di attività.

Sarà visitabile dal 19 ottobre 2017 all’11 febbraio 2018 la mostra “Monet”, allestita nell’Ala Brasini del Complesso del Vittoriano di Roma. L’esposizione rappresenta un’importantissima rassegna dedicata a Claude Monet all’interno della quale sarà possibile ammirare alcuni capolavori quali Ritratto di Michel Monet neonato (1878-79), Ninfee (1916-1919), Le Rose (1925-1926) o Londra. Il Parlamento. Riflessi sul Tamigi (1905). Curata da Marianne Mathieu – storico dell’arte e vice-direttore del museo Marmottan – la mostra racconta l’intero percorso artistico del maestro impressionista a partire dai primissimi lavori, le celebri caricature della fine degli anni 50 dell’800 passando poi per i paesaggi rurali e urbani di Londra, Parigi, Vétheuil, Pourville, e delle sue tante dimore, inclusa una parentesi in Liguria testimoniata in mostra dal dipinto del castello di Dolceacqua.

All’interno della mostra “Monet” al Vittoriano di Roma sarà esposta anche la ri-materializzazione di una delle celebri Ninfee di Claude Monet, la serie di capolavori che ha per sempre cambiato il futuro della pittura e influenzato gli artisti delle generazioni successive. Maggiori info su www.ilvittoriano.com.

