Moncler Poldo Douger collezione 2017: gli outfit per gli amici a quattro zampe (FOTO)

Per il prossimo Autunno-Inverno Moncler sceglie il miglior amico dell’uomo, gli rivolge uno sguardo molto

affettuoso e gli dedica una collezione speciale in collaborazione con il marchio Poldo Dog Couture. Ecco quindi il varo della nuova mini-collezione dedicata al cane. Un progetto pensato ad hoc, che permette agli amici a quattro zampe di seguirci sulla neve o nei climi più rigidi, stando bene al caldo, protetti senza però limitare in alcun modo il movimento.

Si tratta di due diversi modelli. Il primo è un gilet in Nylon laqué, tessuto iconico del marchio, che si declina attraverso una tavolozza di colori allegri ed intensi, dal blu al rosso e all’arancio, fino al verde e al nero. L’altro item, invece, è un knitwear lavorazione jacquard, con classici motivi norvegesi che riprendono temi cromatici tipici della Maison.

Due le taglie disponibili: small e medium. La capsule sarà proposta a partire dall’ottobre prossimo nelle

boutiques Moncler, su moncler.com, e nei migliori departement stores internazionali.