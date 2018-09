Moncler offerte di lavoro 2018: lavorare nel mondo della moda, ecco come è possibile

Il nome Moncler, marchio di abbigliamento fondato nel 1952 da René Ramillon (fabbricante di articoli da montagna), è l’acronimo di Monestier de Clermont, località francese vicina a Grenoble dove l’azienda è stata fondata. All’inizio Moncler produceva sacchi a pelo imbottiti, un unico modello di mantella foderata con cappuccio e tende con struttura telescopica e copertura esterna. Il prodotto più venduto era in particolare le tende. I primi piumini Moncler sono prodotti nel 1954 per gli operai dell’azienda stessa, che li indossano sopra la tuta da lavoro nel piccolo stabilimento di montagna. L’alpinista Lionel Terray, amico di René Ramillon, li nota, e sotto la sua consulenza Moncler mette a punto la prima linea specializzata per l’alpinismo in alta quota, “Moncler pour Lionel Terray”. Gli articoli sono provati nel corso di varie spedizioni e perfezionati.

Moncler in Italia

Nel 1992 Moncler diventa un marchio italiano, per mezzo di Pepper Industries, che poi lo cede a Finpart.[5] Nel 2003 il marchio è acquisito dall’imprenditore Remo Ruffini (presidente e direttore creativo dell’azienda). Nel 2008 il gruppo Carlyle rileva una quota aziendale pari al 48%, mentre a Ruffini rimane il 38%. Nel 2011 primo azionista diventa il fondo francese Eurazeo (45%); Ruffini resta il secondo azionista (scendendo però dal 38 al 32%), mentre il gruppo Carlyle riduce la propria quota dal 48 al 17,8%. Nel 2013 l’azienda viene quotata presso la Borsa di Milano e dal 24 marzo 2014 è presente nel segmento FTSE MIB. Nel 2015 Remo Ruffini torna primo azionista di Moncler mantenendo una quota del 32%, mentre il fondo francese Eurazeo vende parte delle sue azioni scendendo al 15,5%. Nuovo riassetto azionario nel luglio 2016: entrano nel capitale di una newco, Ruffini Partecipazioni che ha il controllo di Moncler, due nuovi soci con il 24,4%: il fondo sovrano di Singapore, Temasek (è il suo primo investimento in Italia), e lo spagnolo Torres, presidente di Dufry. Ruffini ha la maggioranza di questa newco con il 75,6%, esce invece Clubsette, la società di Tamburi Investment Partners con una plusvalenza di un’ottantina di milioni e una quota diretta in Moncler del 5,1%.

