Moncler, nuova boutique a Stoccolma: è il primo store monomarca in Svezia

Novità per Moncler che ha appena annunciato l’apertura della sua prima boutique monomarca in Svezia, a Stoccolma. Lo store sorge nel crocevia tra Master Samuelsgatan e BirgerJarlsgatan, una delle zone più famose per lo shopping di lusso della capitale svedese, e accoglie la clientela attraverso sette vetrine affacciate su entrambe le vie.

La nuova boutique Moncler di Stoccolma si sviluppa su un unico livello, per una superficie complessiva di circa 307 metri quadrati, 150 dei quali dedicati alla vendita. Lo store ospita al suo interno l’offerta completa delle linee Moncler: uomo, donna e accessori e Moncler Grenoble, la collezione più tecnica caratterizzata da capi concepiti sia per la montagna che per la città.

In linea con l’inconfondibile stile della maison, la progettazione degli interni è stata ancora una volta affidata allo studio di architettura francese Gilles & Boissier, da anni partner del Brand. La boutique è caratterizzata da soffitto e pareti in boiserie nera, dettagli in metallo, marmo e pelle per l’area dedicata alla donna, pavimento in parquet e pareti in marmo per la zona uomo.

Con questa apertura, Moncler segna un’ulteriore tappa strategica nel piano di sviluppo retail volto a rafforzare la propria presenza nel mercato scandinavo e in quello delle più importanti città europee.