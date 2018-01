Moncler, nuova apertura a Firenze: le immagini dell’inaugurazione della nuova boutique

Novità per Moncler che, collateralmente a Pitti Uomo 93, ha inaugurato a Firenze la sua nuova boutique. Il brand ha celebrato con un cocktail l’evento di apertura del nuovo esclusivo store, nel cuore del capoluogo toscano. Questo una nuova importante tappa strategica nel piano di sviluppo retail del brand che rafforza la propria presenza nel mercato italiano.

La boutique di Firenze si sviluppa su due livelli, per un volume complessivo di 328 metri quadrati, di cui 160 dedicati alla vendita. Il nuovo spazio conta tre vetrine di cui due su Via degli Strozzi e una sotto i celebri portici di Piazza della Repubblica, centro esclusivo dello shopping fiorentino. Marmo grigio carnico per l’ingresso, boiserie e soffitto a doghe di legno in chêne fumé, pavimento a spina di pesce in marmo bianco Calacatta in contrasto con dettagli di metallo, vetro e specchio per gli spazi espositivi sono solo alcuni dei sofisticati elementi decorativi che definiscono l’atmosfera calda e accogliente di Moncler.

La boutique ospita al suo interno l’offerta completa delle linee Moncler, uomo, donna e accessori, Moncler Grenoble, la collezione più tecnica caratterizzata da capi concepiti sia per la montagna che per la città oltre a Moncler Gamme Rouge e Moncler Gamme Bleu.