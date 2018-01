Moncler e Unicef partnership: annunciata la campagna “Warmly Moncler for Unicef” (INFO)

Moncler e UNICEF annunciano una partnership a favore di tanti bambini che, nel mondo, hanno bisogno di aiuto e assistenza. Attraverso il progetto ‘WARMLY MONCLER FOR UNICEF’ i bambini di diverse aree del mondo e le loro famiglie riceveranno indumenti e kit per l’inverno per proteggersi dal freddo.

A livello globale, milioni di bambini vivono in situazioni di estrema emergenza e hanno bisogno di tutto: cibo, acqua, indumenti adeguati, assistenza sanitaria, un luogo sicuro in cui poter stare. In Inverno, senza l’accesso a ripari riscaldati, coperte e abiti caldi, molti bambini e le loro famiglie lottano quotidianamente per la sopravvivenza. “UNICEF svolge da sempre un ruolo di fondamentale importanza per salvaguardare la vita di milioni di bambini

nel mondo e essere al loro fianco in questo progetto, rappresenta per Moncler un motivo di grande orgoglio”,

commenta Remo Ruffini, Presidente e Amministratore Delegato di Moncler.

Il progetto ‘WARMLY MONCLER FOR UNICEF‘ garantirà a tanti bambini e alle loro famiglie kit per l’inverno

contenenti: coperte termiche, cappelli, guanti, sciarpe, scarpe e calzini; combustibile per riscaldare le case, le aule

scolastiche e gli spazi dove i bambini possono giocare, e aiuti salva vita come cibo, acqua pulita e medicinali.