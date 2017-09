Monaco Yacht Show 2017: date, programma e news dal salone nautico monegasco

Al via il tradizionale appuntamento con il Monaco Yacht Show, il salone nautico che verrà ospitato nella splendida cornice del porto di Monaco. Come sempre, l’evento rappresenta una delle date imperdibili per gli appassionati e gli amanti della nautica di diporto nonché degli esemplari più lussuosi degli yacht e mega yacht in circolazione. Anche quest’anno, quindi, tutti gli avventori avranno modo di ammirare oltre 120 imbarcazioni esclusive dai 25 ai 100 metri di lunghezza.

Appuntamento da mercoledì 27 a sabato 30 settembre 2017 con il Monaco Yacht Show 2017, l’esclusivo salone nautico che si tiene tradizionalmente durante l’autunno del Principato di Monaco. Come tradizione, la kermesse è dedicata alla nautica di diporto nonché agli amanti e ai professionisti del settore dello yachting di lusso; anche quest’anno, quindi, il salone sarà l’occasione perfetta per salire a bordo e toccare con mano uno degli esclusivi yacht e mega yacht extra lusso presenti a Monaco.

Il Monaco Yacht Show 2017 si conferma quindi anche quest’anno un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati e i visitatori affezionati ma anche per tutti coloro che vogliono avvicinarsi alla nautica di diporto o all’acquisto di un luxury yacht. L’occasione del salone di Monaco è anche perfetta per una visita al Principato di Monaco, vera e propria perla europea nonché capitale del lusso. Maggiori info, orari e programma completo su www.monacoyachtshow.com.