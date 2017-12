Monaco WSLA 2017: Lorena Baricalla veste Eles Italia

Un weekend glamour a MonteCarlo dove, l’1 ed il 2 Dicembre, si è svolta la 2° edizione dell’evento Monaco World Sports Legends Award, gli Oscar dello Sport, prodotto da Promo Art Montecarlo Production. I grandissimi campioni internazionali: Michael Doohan, Jacky Ickx, Josefa Idem, Michèle Mouton e Armin Zöggeler, sono stati protagonisti dei Talk Shows e, il giorno seguente durante il Gala Show, sono stati premiati con una delle favolose opere create da Marcos Marin.

Per l’importante occasione, la Master of Ceremonies e Ambassadress, Lorena Baricalla ha scelto di indossare gli originali outfits firmati Eles Italia, realizzati per lei da Silvia e Stefania Loriga. Abiti estremamente femminili, perfetti per Lorena: una donna irresistibilmente audace ma, al tempo stesso, aggraziata, che ha indossato looks dal mood glam-rock e creazioni di atemporale eleganza che hanno enfatizzato il suo indiscutibile fascino. Eles Italia ha abilmente mixato le forme classiche a minigonne con applicazioni fatte a mano in cristalli, pietre semipreziose e Swarovski o con le frange per uno stile street-chic.

Scolli decorati, tubini impreziositi da cinture gioiello per uno scintillante allure sussurrato, bustier e top sui quali sbocciano delicati fiori. Lorena ha cambiato abito ad ogni intervista trasformandosi così in una sirena urbana, moderna e misteriosa. Ampi tocchi di rosso e fucsia hanno rubato la scena creando un perfetto contrasto con il bagliore delle preziose lavorazioni.

Per la Press Conference ed il VIP Dinner, svoltosi nell’elitario Automobile Club de Monaco, Eles Italia ha creato per la bellissima Lorena Baricalla un elegante abito da sera nero con un ampio spacco sottolineato da un ineguagliabile decoro in cristalli argento. Un evento eccelso che ha unito sport, spettacolo e moda al lussuoso fascino che è sempre stato il tratto distintivo di Monte-Carlo.

Tra gli ospiti intervenuti al Gala: Charles Leclerc, Pernilla Wiberg, Yann-Antony Noghès, Linda Cerruti, Costanza Ferro, Khadja Nin, S.E. l’Ambasciatore d’Italia Cristiano Gallo, Gianluca Montiron, Christine Barca, Martial Benhamou.