Mollica, il forno con cucina del Ristorante Marconi

Lungo via Porrettana al numero civico 291, c’è Mollica, un nuovo concetto di forno. Uno spazio dal design contemporaneo, accogliente e luminoso. Un ambiente conviviale, allegro e smart dove l’accoglienza della Famiglia Mazzucchelli e del suo staff è il benvenuto agli ospiti. Mollica è un forno, un bistrot, una pizzeria gourmet e una caffetteria… quattro anime che convivono in un solo spazio curato in ogni dettaglio.

Cosa puoi fare da Mollica?

Puoi fare una classica colazione italiana con cappuccino, caffè e i tanti prodotti da forno come le brioches, i biscotti, le torte della nonna o pane, burro e marmellata; puoi concederti un pranzo veloce con i colleghi scegliendo tra i piatti del giorno, freschi, realizzati espressi dalla cucina del Ristorante Marconi. Un piatto di lasagne, una crema con verdure di stagione, pane con burro e alici oppure gustare una pizza “Prosciutto crudo S.Ilario e mozzarella di bufala” o una “Fiordilatte, cipolla caramellata, pomodoro secco e olive”.

All’aperitivo e per la cena, l’atmosfera al Mollica diventa magica… Luci soffuse, musica in sottofondo ed è subito l’ora di un calice di vino, di una cantina che produce in biodinamico, o di una birra artigianale da accompagnare a un degustazione di pizza…

Mollica è un mondo variegato che si racconta nella selezione accurata di un prodotto genuino, fresco e italiano; nella cura che parte dalla scelta dei fornitori alla materia prima con cui realizzare i pani, le pizze e i dolci che ogni giorno si possono trovare al forno.

Mollica è un’esperienza di gusto che celebra il rito della panificazione…e di una cucina sincera.

Leggi anche –>Intervista allo chef Aurora Mazzucchelli del ristorante Marconi di Sasso Marconi