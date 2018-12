Molise, si trova a Trivento il coloratissimo albero di Natale fatto interamente all’uncinetto

Trivento, piccolo comune del Molise, che si trova sulla valle del Trigno, arroccato su un colle, è passato alla ribalta in questi giorni per via del nuovo albero di Natale allestito in piazza. Una struttura unica nel suo genere. Al centro del paese, che si trova al confine tra Molise e Abruzzo, è stato installato, infatti, un albero di Natale alto 6 metri e con un diametro di 3 metri e mezzo, costituito da 1300 «grani square», ossia piccole mattonelle fatte con la lana all’uncinetto. Già, avete capito bene, si tratta di un albero di Natale fatto interamente all’uncinetto. A realizzare quest’opera davvero singolare un gruppo di donne, animate dall’amore per l’uncinetto. A guidare l’allegra brigata Lucia Santorelli, appassionata di uncinetto appunto, che la scorsa estate aveva già catturato l’attenzione del pubblico per aver realizzato un tappeto dalla lunghezza record (grande circa 640 metri), tutto rigorosamente all’uncinetto, che era stato esposto per le vie della città e poi venduto. Il ricavato è stato devoluto in beneficenza. Tornando all’albero di Trivento, possiamo dire che ha raccolto il plauso non solo degli abitanti del paese, ma anche dei numerosi turisti, accorsi da ogni parte di Italia. L’albero di Trivento, realizzato home made, è stato protagonista di molti selfie e scatti, che hanno spopolato su Instagram e suscitato la curiosità del popolo del web, raccogliendo decine di like. Chi volesse visitarlo ha tempo fino al 6 gennaio, giorno dell’Epifania.

Come dicevamo quello di Trivento è un albero all’uncinetto unico nel suo genere, ma non sono pochi gli alberi stravaganti realizzati in Italia con i più disparati materiali. Pensate al colorato albero sulla spiaggia di Capojale, in provincia di Foggia, costruito da un gruppo di volontari, con oltre 6000 reste (le colorate reti tubolari note a chi pesca e alleva mitili!). E ancora quello di Niscemi, in Sicilia, realizzato con delle bottiglie di plastica. Insomma, largo alla creatività.