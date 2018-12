Moi, cucina dinamica a Roma

Nel cuore del quartiere Fleming a Roma si trova Moi, un ristorante moderno ed elegante, dove la parola d’ordine è stagionalità. Il ristorante nasce dall’idea di Michela Ulpiani, ex direttrice del Ristorante dell’Auditorium Parco della Musica di Roma, e del giovanissimo chef Thomas Moi; dall’unione delle loro esperienze nell’ambito della ristorazione prende forma uno spazio accogliente dove gustare piatti creativi realizzati con prodotti freschi e di stagione.

Lo spazio, molto contemporaneo, è stato progettato da Ocra Studio. Grande attenzione è stata data ai materiali, alle forme e ai colori; ingredienti importanti che rendono Moi un luogo accogliente e internazionale.

Uno spazio in cui sentirsi “a casa”…

Il menu di Moi è ispirato all’idea di un cibo genuino e sostenibile dove la stagionalità è l’ingrediente principale di ogni ricetta.

Una proposta gastronomica che varia ogni giorno e che cambia in base ai colori e ai profumi del periodo. Lo chef Thomas Moi è molto attento alla freschezza e alla genuinità della materia prima che viene esaltata al massimo in ogni sua creazione.

La frutta e la verdura vengono scelte ogni settimana dallo chef con la collaborazione dell’azienda Agricola Poggi che produce a Ciciliano, piccolo comune tra Tivoli e i Monti Simbruini.

Per la carne, il pesce e i formaggi il Ristorante Moi si rifornisce da ORME-Valori agricoli ritrovati. La carta dei vini propone etichette di piccoli produttori…