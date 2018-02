Modenantiquaria 2018, date e info: al via la 32esima edizione

E’ tutto pronto per Modenantiquaria 2018, 32esima edizione della più longeva e visitata fiera annuale d’alto antiquariato in Italia, tra le più qualificate espressioni del mercato dell’arte antica in Europa. In particolare, Modenantiquaria – rafforzato il suo primato italiano – annuncia una decisa ambizione europea. Nel frattempo, affronta la sua trentaduesima edizione presentandosi in veste rinnovata, in linea con il progetto di completo, graduale restilyng della manifestazione che l’amministratore delegato Paolo Fantuzzi aveva delineato tre anni or sono.

Appuntamento dal 10 al 18 febbraio con Modenantiquaria 2018, 32esima edizione della celebre fiera d’alto antiquariato che proporrà quest’anno un programma di eventi culturali di rilievo, il deciso potenziamento dei servizi di accoglienza e di ospitalità, più ampi spazi per le occasioni di incontro, nuovi percorsi più agili e nuovi allestimenti è ciò che Modena Fiere mette in campo. Gli espositori sono stati infatti, da tempo, sensibilizzati a riservare il meglio a questa manifestazione.

“Modenantiquaria 32 sarà un evento frizzante, vivacissimo, fresco” – ha annunciato Paolo Fantuzzi – “Capace di calamitare, come già ha cominciato a fare nelle più recenti edizioni, quei pubblici nuovi che sono indispensabili a garantire vitalità ad un settore che sembrava essersi arenato. Il record di 36 mila visitatori superato da Modenantiquaria 31, testimonia, insieme alla vivacità commerciale, l’avvenuto giro di boa”. Modenantiquaria verrà allestita nel quartiere Fieristico ModenaFiere (via Virgilio 70) con i seguenti orari: